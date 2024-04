Europee - lista ufficiale del M5S | la guida Tridico

(Di martedì 30 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto, entro domani vanno presentate le liste alla Corte d’Appello di Napoli, sede dell’Ufficio elettorale circoscrizionale per l’Italia del Sud. I candidati del Movimento 5 Stelle, proposti dal presidente Giuseppe Conte, sono stati decisi dalla rituale consultazione online. Are lameridionale è Pasquale, ex presidente dell’Inps, volto legato alla battaglia per il Reddito di cittadinanza. Introviamo anche l’ex deputata pugliese Valentina Palmisano, tra i più votati dagli iscritti (965 preferenze), e Felicia Gaudiano, ex senatrice salernitana. In campo pure Laura De Vita, storica collaboratrice di Roberto Fico, ex presidente della Camera. MOVIMENTO 5 STELLE ——————————————– 1.Pasquale 2.Palmisano Valentina 3.Furore ...

No all’aiuto di Salvatore Cuffaro e Cateno De Luca per raccogliere la firme necessarie a presentare il simbolo di Pace Terra Dignità alle Europee . Il rifiuto arriva direttamente dalla lista di Michele Santoro , che non ha ancora raggiunto il numero minimo di sottoscrizioni per potersi presentare ... Continua a leggere>>

Tanti parlamentari uscenti, una presenza di imprenditori e accademici e l’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico come capo lista . Si presenta cosi’ la lista dei candidati del M5s al Parlamento europeo per la circoscrizione Italia meridionale, depositata intorno alle 13 negli uffici della Corte ... Continua a leggere>>

europee, Renzi: "Mi candido e se eletto andrò al Parlamento Ue" - Matteo Renzi si candida alle elezioni europee 2024 e se sarà eletto andrà al Parlamento europeo. Lo annuncia il leader di Italia Viva, senatore nell'attuale legislatura, con un video dal suo ufficio a ...

Continua a leggere>>

Via libera al decreto Coesione, Fitto “Obiettivo mettere in moto 74 mld” - il movimento 5 stelle presenta i candidati per la Sicilia e la Sardegna +++16:53 - europee: depositata lista Pd per la circoscrizione “Isole” +++16:34 - Criminalità, al via videosorveglianza istituti ...

Continua a leggere>>

Elezioni europee 2024, la Lega presenta le sue liste: Vannacci capolista al Centro e al Sud. Silvia Sardone correrà per il Nord Ovest - Roma e Bari ci saranno tre momenti in cui convincere gli elettori e gli indecisi a votare Lega per le prossime europee. La notizia sicuramente più importante, però, è la posizione di Roberto Vannacci ...

Continua a leggere>>