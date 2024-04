Ecco la scuola che vorrei

Il Liceo Carducci Ricasoli partecipa alla X edizione della "Notte nazionale del Liceo Classico". L’evento si terrà oggi dalle 18 alla mezzanotte in quasi 350 licei classici italiani. Ai licei italiani si uniscono 14 licei stranieri dall’Australia, Croazia, Germania, Grecia, Francia, Romania, ... Continua a leggere>>

Non sappiamo se si possa parlare – come taluni hanno fatto – di un “cambiamento d’epoca” rispetto alla diminuzione degli iscritti al Liceo Classico. Un dato è certo: la contrazione delle iscrizioni alla scuola secondaria superiore per l’anno scolastico 2024/25 riportano una quota del 5,34% di ...

Continua a leggere>>