Liceo Classico | passe-partout sulla modernità | ecco perché latino e greco svelano il passato e spiegano il presente

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Non sappiamo se si possa parlare – come taluni hanno fatto – di un “cambiamento d’epoca” rispetto alla diminuzione degli iscritti al. Un dato è certo: la contrazione delle iscrizioni alla scuola secondaria superiore per l’anno scolastico 2024/25 riportano una quota del 5,34% di iscritti al, contro il 5,8% dell’anno precedente. Studiareai tempi di Twitter non serve più? Polemiche storiche e politiche a parte interrogarsi sul senso di unspiccatamente umanistico, nel tempo dell’assolutismo informatico, è un argomento cruciale per l’intero Paese., la ragion d’essere alla base del suo rilancio Non solo in ragione del “ruolo”, storicamente svolto dal...