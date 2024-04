Eccellenza Jesina - i Play-Out per salvare una stagione da dimenticare

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 30 aprile 2024) Numeri impietosi per i leoncelli, condannati ai-Out. Ora, sarà necessario stringersi tutti insieme attorno a una squadra ridotta ai minimi termini JESI, 29 aprile 2024 – La sconfitta di Civitanova Marche, la sedicesima in campionato su 30 gare, ha segnato per lail penultimo atto di unatutta da, una delle peggiori dei suoi 97 anni di storia. Il tecnico dellaSimone Strappini Ancora una volta decimati dalle assenze, i leoncelli non hanno potuto far altro che provare a mettere i bastoni fra le ruote ad una Civitanovese ormai lanciata verso la serie D. Ne è scaturita una sconfitta, l’ennesima, che ha decretato definitivamente la condanna ai-Out, da giocarsi contro Monturano Campiglione o Azzurra Colli, costrette a loro volta ad uno ...