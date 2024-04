Il 43enne, ex fidanzato della principessa, potrebbe aver perso la vita a causa di una overdose. Le indagini sono in corso Continua a leggere>>

Paolo Liuzzo , 43 anni anni, ex fidanzato della principessa Beatrice di York è stato trovato senza vita in una stanza di un hotel a Miami forse a seguito di un overdose . Le fonti, come riporta...

New York , 26 aprile 2024 – Una vita tormentata, finita probabilmente con un’overdose. Paolo Liuzzo , primo amore di Beatrice di York , è stato trovato morto in un hotel di Miami. La notizia è di febbraio, ma è stata rilevata solo ieri dal Sun. La primogenita di Andrea di York e Sarah Ferguson, oggi ... Continua a leggere>>

È morto paolo Acquaviva lo storico gestore del bar Picchio a Milano: chiuso un giorno per lutto - Lo storico gestore del bar Picchio di Milano, paolo Acquaviva, è morto all'età di 83 anni nella giornata di ieri, lunedì 29 aprile ...

Francis Ngannou, morto il figlio del pugile: il piccolo Kobe aveva 15 mesi. Il post straziante: «Ho urlato il tuo nome ma non hai risposto» - Francis Ngannou annuncia sui social la morte del figlio Kobe, di soli 15 mesi. Il pugile e lottatore Ufc africano ha pubblicato un lungo post, nel quale ha raccontato con parole strazianti il dramma..

Driver morto nell'incidente della pista di Nardò: via ai sopralluoghi con il drone per capire cosa sia successo - Analisi dei mezzi per comprendere il punto di impatto e la dinamica precisa dell'incidente. A seguire, un sopralluogo con il drone per valutare lo stato dei luoghi e infine il ...

