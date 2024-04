È da espulsione immediata Isola dei Famosi - la rivelazione choc sulla naufraga | brutte accuse

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 30 aprile 2024) “È una razzista!”.dei, ladella. A raccontare un episodio a dir poco gravissimo, è Khady. La giovane, a Vladimir Luxuria e durante le solite nomination, si sfoga un po’ dando le sue motivazione ed emerge un particolare che lascia lo studio di sasso. Sembra infatti che la ragazza abbia subito degli insulti a sfondo razzista e che una, donna, non si sia neanche resa conto di quello che stava accadendo. >> “C’è Juliana per te”.dei, il gestodi Edoardo Stoppa: anche Luxuria in lacrime Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa è successo evitando di puntare troppo il dito senza ragione. Allora, Khady viene chiamata dalla padrona di casa al banco per le ...