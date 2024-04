Sonia Bruganelli e la nuova avventura a L’Isola dei famosi | In questo ruolo adoro fare una cosa

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 30 aprile 2024)racconta la suacome opinionista adei: le parole della ex moglie di Bonolis Perè tempo di primi bilanci aldei. L’ex lady Bonolis si è raccontata nel corso di una intervista concessa al magazine TV Sorrisi e canzoni, dove ha colto l’occasione per parlare dell’esperienza da opinionista, dopo essere stata scelta da Vladimir Luxuria al fianco del giornalista Dario Maltese. “Tutti i reality mi incuriosiscono perché danno la possibilità di studiare i comportamenti delle persone che vengono messe in condizione di convivenza forzata e come incaso di difficoltà estreme” ha spiegatoriguardo all’esperienza dei naufraghi ...