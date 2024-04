Dungeons of Hinterberg | Nuovo Gameplay Trailer e data di uscita annunciata

(Di martedì 30 aprile 2024) Curve Games e Microbird hanno annunciato con entusiasmo cheof, un affascinante mix di Action-RPG e simulazione sociale ambientato nelle maestose Alpi austriache, sarà rilasciato su Steam, Xbox Series XS, PC Windows 10/11 e con Xbox Game Pass per console, PC e cloud il 18 luglio 2024.perofof” offre un’esperienza unica che mescola azione hack ‘n’ slash, risoluzione di puzzle ed elementi sociali, permettendo ai giocatori di immergersi in un mondo ricco di avventure e di misteri da scoprire. Nel gioco, i giocatori potranno affrontare creature mostruose delle leggende alpine, esplorare dungeon intricati e forgiare legami d’amicizia con i personaggi incontrati lungo il ...

dungeons of hinterberg in uscita a luglio - E abbiamo anche un nuovissimo trailer per mostrarvi il titolo che è stato spesso soprannominato uno Zelda alpino.

ID@Xbox Digital Showcase: dai DLC di Palworld a 33 Immortals, tutti gli annunci - Andiamo alla scoperta di tutti i prodotti mostrati nel corso della serata in occasione dell'ID@Xbox Digital Showcase.

ID@Xbox 2024: gli annunci migliori e i giochi in arrivo su Game Pass - Nelle scorse ore abbiamo assistito a un nuovo appuntamento con ID@Xbox, lo streaming in collaborazione con la testata statunitense IGN che svela qualcosa di più sui giochi indipendenti in arrivo nel m ...

