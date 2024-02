Dungeons of Hinterberg | Uscita annunciata per la nuova esclusiva Xbox

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Durante l’IGN FanFest, è stata svelata un’anteprima emozionante di quello che promette di essere uno dei giochi più attesi del prossimo anno:of. Questo action GDR, frutto della collaborazione tra Curve Games e Microbird, ha già catturato l’attenzione e l’entusiasmo dei giocatori, promettendo un viaggio indimenticabile in un mondo intriso di mistero e pericolo. Il recente video gameplay rilasciato ha offerto uno sguardo affascinante sulle atmosfere vibranti di, un pittoresco villaggio alpino incastonato tra le maestose cime austriache. Qui, tra paesaggi mozzafiato e una trama avvincente, i giocatori verranno catapultati nelle gesta di Luisa, una giovane tirocinante in fuga dalla frenesia della vita aziendale. Tuttavia, la tranquillità apparente di questo rifugio montano sarà ben presto turbata ...

