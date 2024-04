Dove vedere Sinner agli ottavi dell' Open di Madrid

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 30 aprile 2024) Nonostante il dolore all'anca destra che gli ha creato qualche problema nella partita contro Kotov,resta in gioco all'ATP Masters 1000 di. Il campione italiano, testa di serie numero 1 dopo il forfait di Novak Djokovic, martedì 30 aprile alle 15 se la vedrà con il russo Karen Khachanov. E noi saremo lì con lui.oggi (e subito)-Khachanov in streaming all'diPossiamo seguire-Khachanov al2024 oggi, martedì 30 aprile, a partire dalle 15, in tv e in streaming: per la precisione, sul canale Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now TV. Per chi non è ancora abbonato, la soluzione più veloce è iscriversi all’area Sport di Now TV, il servizio streaming di ...