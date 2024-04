Donna presa a martellate dal marito a Cesena - figlio la trova in un lago di sangue | è grav - caccia all' uomo

MESTRE - Non può essere che lui. Corrisponde la descrizione, la rapidità nell?azione e - non da poco - anche la fuga in monopattino . Il malvivente che sabato pomeriggio, poco dopo... Continua a leggere>>

Una Donna anziana è stata picchiata in via Benussi a Trieste apparentemente senza una ragione precisa Continua a leggere>>

Ricovero rifiutato nonostante i forti dolori. «Mamma dopo tre settimane ha scoperto il tumore ed è morta» - PADOVA - Una donna di 79 anni originaria di Benevento, F.R., arriva a Padova per essere accudita dal figlio a causa dei suoi ripetuti problemi di salute. Dopo pochi giorni dal suo ...

donna anziana picchiata e presa a pugni in via Benussi a Trieste senza motivo: trovata insanguinata per strada - Aggressione senza motivo. Una donna anziana è stata picchiata in via Benussi a Trieste da un uomo non identificato dopo che le aveva chiesto dei soldi. La polizia sta indagando per trovare il ...

La Liguria non dice no agli antiabortisti nei consultori, l’opposizione: “È un attacco alle donne” - Respinto l'ordine del giorno presentato dalla minoranza per "neutralizzare" la norma del governo Meloni, nel centrodestra astenuta solo Mabel Riolfo (ex Lega) ...

