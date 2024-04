Con una violenza inaudita è stata aggredita in metro , a Roma , dalle borseggiatrici . L'ennesimo episodio di violenza nella metro politana della Capitale ha avuto come vittima una signora che si trovava su un vagone della linea B che è stata letteralmente presa per i capelli e strattonata come si ... Continua a leggere>>

Doppia tragedia per una famiglia italiana. Nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 aprile Loredana , 57 anni, si stava recando dal l'anziana mamma in una casa di riposo quando ha avuto un brutto incidente . Inizialmente la donna è stata trasportata in ospedale, ma il giorno dopo è morta a causa delle

donna anziana picchiata e presa a pugni in via Benussi a Trieste senza motivo: trovata insanguinata per strada - Aggressione senza motivo. Una donna anziana è stata picchiata in via Benussi a Trieste da un uomo non identificato dopo che le aveva chiesto dei soldi. La polizia sta indagando per trovare il

Scoperto il truffatore, 12.000 euro riconsegnati ad una anziana di Trento - La sera del 18 aprile il truffatore un 36enne italiano, è stato fermato dalla Polizia stradale in prossimità del casello di Casalecchio di Reno e denunciato per truffa aggravata. A tradire l'uomo è

Truffe agli anziani, 36enne fermato in auto con contanti e gioielli - Un uomo di 36 anni, italiano, è stato denunciato per il reato di truffa aggravata. L'ipotesi vede l'uomo come presunto colpevole di almeno due truffe ai danni di due donne anziane, di 89 e 94 anni,

