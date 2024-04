Organico aggiuntivo ATA - sì al rinnovo degli incarichi di 6 147 collaboratori scolastici Lavoratori riassunti dal 2 maggio Via libera al Dl Coesione

Organico aggiuntivo ATA: 18,5 milioni di euro per la proroga dei collaboratori scolastici fino al 15 giugno. Oggi decreto in CdM. Bozza - 18,5 milioni di euro per la proroga dei contratti dei collaboratori scolastici Agenda Sud e PNRR scaduti il 15 aprile: lo prevede la bozza ...

Continua a leggere>>

Arriva un nuovo incarico per Alberto Carelli, guiderà l’Ast di Pesaro - La giunta regionale ha nominato Alberto Carelli direttore generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale 1 di Pesaro e Urbino, con lunga esperienza nel settore sanitario marchigiano.

Continua a leggere>>

Concorso pubblico per 14 posti di guide alpine Arpa Lombardia: requisiti e domanda - Concorso pubblico per 14 posti di guide alpine Arpa Lombardia: requisiti, come presentare domanda tramite la piattaforma telematica ...

Continua a leggere>>