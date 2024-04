Champions League | Bayern Monaco-Real Madrid 2-2

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 30 aprile 2024) , tutto rimandato al ritorno Grande spettacolo all’Allianz Arena nell’andata delle semifinali dipareggiano 2-2 e rimandano il discorso qualificazione tra 8 giorni al Santiago Bernabeu. Partono forte i tedeschi, ma gli spagnoli passano alla prima azione al 24, quando Kroos manda in porta Vinicius. Nella ripresa, tra il 53? e il 57?, i padroni di casa ribaltano il match: Sané trova il pari, poi Kane fa 2-1 su rigore (fallo di Lucas Vazquez su Musiala). Nel finale, però, l’ex Napoli Kim completa una serata disastrosa stendendo Rodrygo in area: Vinicius non sbaglia dal dischetto (83?). IL TABELLINO2-2...