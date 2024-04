DIRETTA | Proroga ATA PNRR - Agenda Su - 24 mesi e terza fascia | tante notizie in arrivo QUESTION TIME con Mileto Gilda Unams VIDEO

(Di martedì 30 aprile 2024) Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha approvato il decreto per l'aggiornamento delle graduatorie didel personale ATA per il triennio 2024-2027. La pubblicazione del provvedimento è imminente. L'articoloATASud, 24incon

Bombe d’acqua in Calabria nell’autunno 2022, il Cdm proroga lo stato di emergenza - ROMA A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 26 novembre al 4 dicembre 2022, nel territorio della Provincia di Crotone, della fascia ionica delle Province di Catan ...

Continua a leggere>>

Ravenna, capanni balneari: per alcuni la proroga sa di beffa - RAVENNA Dal Comune è arrivata la proroga per la demolizione dei capanni balneari. La notizia è stata accolta con un sospiro di sollievo da molti ...

Continua a leggere>>

Guerra in Ucraina, missili russi su Dnipro: 8 feriti. Gli Stati Uniti preparano l’invio di armi da un miliardo di dollari per Kiev - Continua la guerra in Ucraina: oggi il Senato americano deciderà sul piano degli aiuti per Kiev. Tutti gli aggiornamenti in diretta ...

Continua a leggere>>