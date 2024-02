Guerra in Medio Oriente | ultime notizie in diretta Gasdotti esplosi in Iran Houthi | Raid Usa nello Yemen Cairo | prorogati i negoziati per il cessate il fuoco a Gaza

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 febbraio 2024 –diversinel sud-ovest dell': “atti terroristici condotti da sabotatori”, fa sapere il direttore del Gas Strategic Center, Saeed Aghli. Nuovistatunitensioccidentale sono stati denunciati dagli, ma l’asse Usa-Gb non ha ancora confermato. Oggi un centinaio di familiari degli ostaggi israeliani sono al tribunale internazionale dell'Aia (Olanda) per denunciare i “crimini dicommessi da Hamas”. Intanto, iin corso alper arrivare a unilsulla Striscia disarannoper altri tre giorni. Segui laqui sotto ...

Il movimento estremista palestinese Hamas ha proposto un piano di cessate il fuoco che metterebbe a tacere le armi a Gaza per quattro mesi e mezzo, ... (ilfogliettone)

Roma, 8 febbraio 2024 – Gli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso “non danno a Israele la licenza per disumanizzare gli altri”. È il Monito di ... (quotidiano)

Roma, 9 febbraio 2024 – Nuovi raid Usa nella notte sullo Yemen per colpire obiettivi degli Houthi . Le Forze armate americane (Centcom) hanno ... (quotidiano)

Roma, 10 febbraio 2024 - L'esercito israeliano è pronto a entrare a Rafah per affrontare i quattro battaglioni di Hamas che presidiano la città ... (quotidiano)

Gaza, asse Meloni-Schlein: pace e cessate il fuoco. E Tajani critica Israele: «Troppe vittime civili» Tre parole siglano le larghe intese della politica italiana sulla guerra in Medio Oriente. A fine giornata alla Camera dei Deputati prende forma l’accordo che poco prima sembrava impossibile.

Operazione a Rafah, anche Cina e Russia isolano Netanyahu. «Indagine Usa sui crimini» Il primo ministro Benjamin Netanyahu lo ha ripetuto anche nell’ultimo incontro con l’omologo olandese Mark Rutte: «La guerra è destinata ...

Guerra a Gaza, ore decisive per evitare la strage di Rafah. Stampa Usa: indagini su violazione diritti umani Israele Dopo avere incontrato il re Abdallah II di Giordania, Biden si è espresso su X: «Vi do la mia parola: sto lavorando giorno e notte per riportare a casa tutti gli ostaggi» ...