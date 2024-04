DIRETTA | Organico aggiuntivo ATA - sì al rinnovo degli incarichi di 6 147 collaboratori scolastici Lavoratori riassunti dal 2 maggio SPECIALE con Raimondo Uil Scuola Rua

Scuola: ok dal Cdm al rinnovo di 6147 collaboratori scolastici - Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi, nell'ambito del dl Coesione, la misura che rinnova fino al 15 giugno gli incarichi dei 6.147 collaboratori scolastici assunti a tempo determinato a ...

Organico aggiuntivo ATA: 18,5 milioni di euro per la proroga dei collaboratori scolastici fino al 15 giugno. Oggi decreto in CdM. Bozza - 18,5 milioni di euro per la proroga dei contratti dei collaboratori scolastici Agenda Sud e PNRR scaduti il 15 aprile: lo prevede la bozza ...

