Dimentica il freno a mano e la sua auto lo investe | morto schiacciato contro il cancello di casa

Trasportava 2,5 chili di cocaina in un doppiofondo nascosto sotto la leva del freno. Ma l’escamotage non ha ingannato i poliziotti della Squadra mobile e per il questo il proprietario, un comasco di 59 anni, è stato arrestato a Erba a seguito di un controllo avvenuto venerdì 20 aprile. Nel ...

Continua a leggere>>