Atp Barcellona 2024 - Nadal ammette | Ho dovuto giocare col freno a mano tirato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) Rafaha parlato ai microfoni di RTVE per fare un bilancio dell’Atp 500 di, il suo primo torneo ufficiale da gennaio: “La cosa più importante è aver giocato ancora una volta. Fino a una settimana fa temevo che non avrei mai più giocato a, quindi già questo è positivo. L’altra cosa positiva è aver finito il torneo senza infortunarmi, anche se hofare molta attenzione. Ammetto che mi sarebbe piaciuto provare a vincere il torneo, ma hocon il. Va contro il mio modo di intendere lo sport, ma non c’era altra scelta. Se voglio darmi qualche chance per le prossime settimane devo fare questo“. Lo spagnolo ha poi parlato della sconfitta contro De Minaur: ...