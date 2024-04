Depistaggio Borsellino | difesa poliziotti - ' troppe contraddittorietà su agenda rossa giudice'

Per Gioacchino Genchi, ex funzionario della polizia, Arnaldo La Barbera “era portatore di direttive precise: non faceva nulla, se non sotto il controllo del capo della polizia Parisi e di Luigi Rossi”. Per Genchi, La Barbera “ha eseguito direttive e non ha mai agito autonomamente, oggi è fin ...

Continua a leggere>>