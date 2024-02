Depistaggio Borsellino | Genchi | “La Barbera indottrinato da Roma | ma ritengo non c’entri con la scomparsa dell’agenda rossa”

(Di sabato 10 febbraio 2024) “Laera stato, ha eseguito sempre le direttive che arrivano da. Oggi è troppo facile processare i morti. All’epoca bisognava attribuire a soggetti lo status di mafioso, la strategia di Laera quella, vestire il pupo, chiudere, fregandosene di tutto e tutti”. A riferirlo è l’ex poliziotto Gioacchino, oggi avvocato penalista, un tempo in ottimi rapporti proprio con Arnaldo La. Dichiarazioni rese in aula a Caltanissetta nel processo di appello suldelle prime indagini sulla trage di via d’Amelio. Imputati sono i poliziotti Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. Gli ex componenti del gruppo d’indagine Falcone-, all’epoca guidati proprio da La, sono ...

CALTANISSETTA – " Arnaldo La Barbera aveva preso una deriva e non stava lavorando per i miei fini che erano i fini istituzionali. Io non accettavo minimamente di trasgredire a quelli che erano i miei doveri istituzionali." Il processo si celebra a Caltanissetta dinanzi alla Corte d'appello, presieduta da Giovambattista Tona, e vede imputati tre poliziotti appartenenti all'ex gruppo di indagine Falcone-Borsellino guidato ...