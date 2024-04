Dentro la sfida Due campionati ’a specchio’ - stessi numeri in classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 30 aprile 2024)punti in, stesso numero di vittorie, stesso percorso. Modena e Reggiana hanno vissuto per 35 giornate sulle montagne russe, attraversando momenti di buio totale ed altri di exploit clamorosi come alcuni successi impronosticabili: i canarini nel derby con il Parma, i granata a Venezia e Palermo, tante per citarne un paio. Sarà il derby dell’equilibrio, volendo leggere le statistiche. Oltre alle medesime vittorie, le due formazioni hanno pareggiato entrambe 16 gare e perso in 10 occasioni. Praticamente identici anche idei gol segnati (38 Modena e 36 Reggiana), idem quelli incassati (44 Modena e 43 Reggiana). Unica discriminante che pone la squadra di Nesta in una posizione un pelo favorevole è l’essere una neopromossa, a differenza del Modena che ha avuto un anno abbondante per salvarsi con Tesser e poi ...