Bologna-Verona | Fabbian | “Sto mettendo tutto me stesso Classifica? Pensiamo solo all’Atalanta”

Il Bologna mette la quinta: 2-0 al Verona e quarto posto in solitaria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 febbraio 2024) “In casa o in trasferta cerco di dare sempre il massimo. Oggi è stata una bella partita, abbiamo condiviso anche il finale di gara con i tifosi che ci sostengono sempre. Il momento delle luci finali è stato bellissimo, così come viverlo dal campo. Sto cercando di metteremein quest’avventura, la crescita avverrà piano piano. La? La guarderemo a fine campionato, adesso. Zirkzee? Ha qualcosa di Ibrahimovic, è un bravissimo ragazzo e si impegna sempre tanto”. Queste le parole di Giovanni, centrocampista delintervenuto ai microfoni si DAZN, in seguito alla vittoria casalinga per 2-0 contro ile autore del gol del vantaggio. SportFace.