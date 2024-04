De Laurentiis blinda Kvaratskhelia

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 30 aprile 2024) Il georgiano a suon di dribbling e gol ha saputo conquistare il popolo partenopeo che gli ha restituito tanto affetto. “Napoli è casa mia”: parola di Kvara, che sembra avere intenzione di diventare un punto di riferimento per questa squadra. E ci sarà bisogno di qualcuno a cui aggrapparsi, perché in programma c’è la cessione di Osimhen, che andrà ad essere una perdita molto importante. È arrivato il momento di valorizzare, di premiare lo stesso numero 77, che oggi guadagna appena 1,5 milioni di euro a stagione. Una cifra che va modificata, visto l’impatto che è riuscito ad avere sia nell’anno dello scudetto che in quest’ultimo, nonostante il rendimento complessivo della squadra. Calciomercato.com e Terzotemponapoli.com rilanciano le quotazioni in salita del georgiano Devuole tenersi stretto. Presto ci ...