De Laurentiis vuole blindare Kvaratskhelia | clausola tra i 130 milioni e i 150 milioni Corrmezz

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 aprile 2024) Di recente si è parlato dell’interesse del Barcellona per. Deperò non è disposto a lasciare andare il georgiano,rinnovargli il contratto a fine campionato con unada capogiro per spaventare chiunque voglia prenderlo. Depronto a rinnovaree a tenere lontane le squadre rivali Lo scrive il “Corriere del Mezzogiorno“: Kvara è un giocatore di spessore internazionale, lo dimostrano anche i dati. È secondo nei cinque principali campionati europei per tiri totali realizzati (dietro Harry Kane del Bayern Monaco), quinto per falli subiti e sesto per palloni toccati dentro l’area di rigore avversaria. Prestazioni che hanno convinto il Barcellona a farsi avanti ma Decon il suo agente Mamuka Jugeli è ...