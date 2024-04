Dare il massimo fino all’ultima giornata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Onora l’impegno e si prepara al derby col Castelnuovo: questo il Pieve Fosciana, che perde di misura sul campo del Lampo Meridien, ma lo fa dopo dura lotta, giocando alla pari di un avversario ben più forte e quotato. Per i ragazzi del giovane allenatore Federico Cecchi si è trattato di una prova d’orgoglio, ciò che voleva società e staff tecnico: "Perdere va bene, ma dobbiamo lottare eilnonostante la retrocessione": questo l’obiettivo dei biancorossi, che pensano già al futuro ed al prossimo campionato di Prima categoria, da affrontare ritrovando entusiasmo e motivazioni per essere protagonisti. Al momento però, ogni discorso è da rimanalla fine ufficiale della stagione, prevista per domenica prossima, quando all’"Alberto Terni" di San ...