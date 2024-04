Handbike Giagnoni in Coppa del Mondo | Pronto a dare il massimo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) "Sono soddisfatto di questo inizio di stagione, in termini di risultati. E la prossima settimana parteciperò alladelcon la nazionale: l’obiettivo è quello diil". Parola di Christian, che dopo il successo ottenuto qualche settimana fa nella prima tappa del Giro d’Italiasi è ripetuto a Salizzole, in una gara valida per laItalia. A qualche anno dall’ultima volta, l’ex capitano dell’Hockey Prato era tornato a disputare la "corsa in rosa" che ha vinto ininterrottamente dal 2016 al 2021. Ma anche in Veneto, cambiando rassegna, non è cambiato il risultato finale: il quarantottenne di Montemurlo è infatti riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Un rendimento costante e di alto livello, nonostante i ...