Saman Abbas | in centinaia al corteo silenzioso di commemorazione a Novellara Sindaca | “Quello che è successo non c’entra con la religione”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Alcunedi persone hanno partecipato a un, con torce e lumini, in memoria di, la 18enne pachistana morta il primo maggio 2021 e sepolta nel pomeriggio nel cimitero di. “Solitamente i funerali partono dalla piazza del paese, questa volta – ha detto laElena Carletti in apertura – lo faremo al contrario e portiamo il ricordo dial centro del nostro impegno che ci unisce come istituzioni e cittadini nella lotta ai femminicidi e ai matrimoni forzati. Saremo la sua famiglia”. In piazza dell’Unità d’Italia, sotto il monumento ai Caduti e al grande ritratto della ragazza formato con le immagini didi donne, ilcomposto da cittadini e da una decina ...