Corruzione urbanistica a Usmate Velate - interrogati in carcere imprenditore e geometra del Comune

(Di martedì 30 aprile 2024)(Monza Brianza), 30 Aprile 2024 – Primi due interrogatori di garanzia inquesta mattina all'indomani degli arresti per la presuntasull'in municipio che vede al centro il responsabile del settore Territorio e Ambiente delAntonio Colombo. Il53enne residente a Vedano al Lambro è stato sentito dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Angela Colella che ha firmato le nove ordinanze di custodia cautelare chieste dal pm monzese Carlo Cinque ed eseguite dai finanzieri del Comando provinciale di Monza. Colombo, accusato di avere intascato in un paio di anni circa 200mila euro per pratiche edilizie ritenute oggetto di"per atti contrari ai doveri d'ufficio", si ...

Usmate Velate (Monza Brianza), 29 Aprile 2024 - nove ordinanze di custodia cautelare, tre in carcere e sei agli arresti domiciliari, emesse dal gip del Tribunale di Monza, sono state eseguite dai finanzieri del Comando provinciale di Monza nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Monza per

Usmate Velate (Monza Brianza), 24 Aprile 2024 - C'è anche il geometra di Arcore di Berlusconi , Francesco Calogero Magnano, tra i nove raggiunti da ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip del Tribunale di Monza Angela Colella per la presunta corruzione urbanistica al Comune di Usmate

Presunte tangenti a Monza e Brianza, 9 arresti - C'e' anche una presunta tangente mascherata da "compensi erogati "a pensionati e vecchietti". incaricati di far pulizie in un appartamento sull'Isola d'Elba nell'ordinanza di custodia cautelare nei co

Arresti a Usmate velate: le reazioni della politica il giorno dopo il grande terremoto - Dopo gli arresti, l'Amministrazione di Usmate velate si dichiara "estranea ai fatti"; il centrodestra invece passa all'attacco

Usmate velate, il centrodestra attacca la maggioranza per i 9 arresti in paese - Duro attacco del centrodestra nei confronti dell'amministrazione di Usmate velate dopo gli arresti per presunta corruzione nel settore urbanistico.

