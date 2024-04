Usmate Velate - anche il geometra di Berlusconi indagato per presunta corruzione urbanistica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 aprile 2024)(Monza Brianza), 24 Aprile 2024 - C'èildi, Francesco Calogero Magnano, tra i nove raggiunti da ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip del Tribunale di Monza Angela Colella per laal Comune di. Oltre al funzionario pubblico Antonio Colombo e a Magnano, gli altri indagati a vario titolo sono Giovanni Carlo Beretta, Annabella Beretta, Galdino Magni, Ancilla Antonella Giuseppina Cantù, Roberto Crestale, Luigi Roncalli e Alberto Riva. Le indagini dei finanzieri del Comando provinciale di Monza per concorso inper atti contrari ai doveri d'ufficio ed emissione di fatture per operazioni ...