Continua lo sciame sismico ai Campi Flegrei - circa 50 scosse registrate nella notte

E se il sogno non fosse finito ma solamente messo in stand-by e rimandato? Il pareggio 0-0 con l’Urbino, addirittura primo risultato ad occhiali di tutto il campionato per il Chiesanuova, ha interrotto la striscia di 5 vittorie e annullato le residue speranze di primo posto. Anzi ha favorito il ... Continua a leggere>>

Coli Saco, il talentuoso centrocampista franco-maliano in prestito all’Ancona dal Napoli, sta continuando a stupire nella stagione attuale. Nel recente incontro contro il Sestri Levante in Serie C, Saco ha segnato il gol che ha portato il punteggio sul momentaneo 1-0, confermando così la sua ...

Continua a leggere>>