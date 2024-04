CONTI | GLI ASCOLTI DI AMADEUS? NON SI RAGIONA SUI PRECEDENTI DIFENDO MISS ITALIA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 30 aprile 2024) Carlosi racconta in vista dei David di Donatello che condurrà con Alessia Marcuzzi venerdì 3 maggio su Rai1 e stoppa le voci su un suo “no” alla presenza di Geppi Cucciari. “Ma perché mi mettete in mezzo? In questo periodo c’è un clima da caccia alle streghe. Oggi si strumentalizza tutto, con la complicità dei social. Vedi il caso Scurati”, cosìal Corriere. LA CENSURA A SCURATI La vicenda Scurati per il conduttore è stato “un autogol pazzesco. In quanti lo avrebbero visto, se fosse andato in onda? Ma c’è chi è più realista del re”, sottolinea il popolare conduttore. Nel 2025festeggia 40 anni in Rai. “Per me a ogni rinnovo è importante che oltre al pilota ci sia la macchina. Finora hanno creduto in me. Poi, mai dire mai: di doman non c’è certezza”. FESTIVAL DI SANREMO Molte fonti autorevoli lo indicano come ...