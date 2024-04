Consiglio di Stato | Proroga concessioni spiagge illegittima - subito procedure di gara

19.35 Il Consiglio di Stato ha confermato la scadenza delle concessioni demaniali per le spiagge al 31 dicembre del 2023. In tal modo le amministrazioni comunali saranno obbligate a disapplicare le deroghe alla scadenza del 31 dicembre dello scorso anno.Ok,dunque,alle gare. La sentenza del CdS ... Continua a leggere>>

Il Consiglio di Stato conferma la scadenza delle concessioni demaniali per le Spiagge al 31 dicembre 2023, obbligando così le amministrazioni a disapplicare eventuali deroghe al 31 dicembre del 2024, e si richiama “ai principi della Corte di Giustizia Ue” per dare “immediatamente corso alla ... Continua a leggere>>

Dare “immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziali”. È scritto nella sentenza del Consiglio di Stato . D’un, niente proroghe per le concessioni delle spiagge . Va rispettato il termine del 31 dicembre 2023 e le amministrazioni ... Continua a leggere>>

concessioni balneari, il Consiglio di Stato: «Stop alle deroghe, subito le gare» - La spiaggia è «scarsa» e per questo le concessioni balneari vanno disapplicate. La sentenza del Consiglio di Stato conferma la scadenza delle concessioni demaniali per le spiagge al 31 dicembre dello ...

Continua a leggere>>

spiagge, Consiglio di Stato: "Disapplicare proroghe per concessioni, avviare procedura di gara" - E' quanto ha deciso il Consiglio di Stato, in una sentenza in cui si richiama "ai principi della Corte di Giustizia Ue" per dare "immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la ...

Continua a leggere>>

concessioni balneari, il Consiglio di Stato: «Stop alle deroghe, subito le gare» - La spiaggia è «scarsa» e per questo le concessioni balneari vanno disapplicate. La sentenza del Consiglio di Stato conferma la scadenza ...

Continua a leggere>>