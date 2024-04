Consiglio di Stato | bisogna fare le gare per le concessioni delle spiagge Vanno disapplicate le deroghe

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 30 aprile 2024) Dare “immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziali”. È scritto nella sentenza deldi. D’un, niente proroghe per le. Va rispettato il termine del 31 dicembre 2023 e le amministrazioni locali dovranno disapplicare eventuali provvedimenti, appunto, di proroga. Nel provvedimento del massimo grado della giustizia amministrativa è evidenziato che in Italia la risorsa spiaggia “è scarsa”. L'articolodileper le le ...