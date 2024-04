(Di martedì 30 aprile 2024) Mentre l'edizione numero 26 del FarFilm Fest è ancora in fase di svolgimento, neiitaliani debutta, con Academy Two, il film che lì ha trionfato lo scorso anno, vincendo sia il premio del pubblico che quello della critica. Ecco tutto quello che c'è da sapere su

A 59 anni il grande scrittore Usa Bret Easton Ellis (American Psycho) debutta alla regia di un film. Per il previsto horror dal titolo Relapse, porterà davanti alla macchina da presa l’attore britannico Joseph Quinn (l’amato met alla ro Edward “Eddie” Munson della serie tv Stranger Things) come ... Continua a leggere>>

Pare Stanley Kubrick, ma non lo è. Eppure, nel corso dei decenni è stato più e più volte affiancato allo stile, alla poetica e ai contenuti del grande regista britannico scomparso nel 1999; ed ora, con l’acclamato La zona d’interesse (in uscita nelle nostre sale giovedì 22 febbraio con I Wonder ... Continua a leggere>>

Ci siamo affacciati alla 26esima edizione della mani Fest azione di Udine che è appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema orientale e per tutti quelli che ancora hanno voglia di emozioni all'interno di una sala. Ecco cosa abbiamo visto. Continua a leggere>>

Come Fratelli - Abang e Adik: il vincitore del Far east arriva al cinema - Mentre l'edizione numero 26 del Far east Film Fest è ancora in fase di svolgimento, nei cinema italiani debutta, con Academy Two, il film che lì ha trionfato lo scorso anno, vincendo sia il premio del ...

Continua a leggere>>

La saga di Alienoid sbanca al Far east Film Festival - Presentata al Far east Film Festival 26, la saga action/sci-fi proposta in forma di… maratona interstellare! Alienoid e Alienoid: Return to the Future saranno distribuiti in Italia da Minerva Pictures ...

Continua a leggere>>

Far east, gelso d'oro al produttore taiwanese Chiu Fu-sheng - Al 26/o Far east Film Festival oggi i riflettori sono puntati sulla consegna del Gelso d'oro al produttore taiwanese Chiu Fu-sheng, curatore del restauro di 5 capolavori del cinema dell'Estremo Orient ...

Continua a leggere>>