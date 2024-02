Da Sexy Beast a La zona d’interesse | tutto il cinema di Jonathan Glazer

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pare Stanley Kubrick, ma non lo è. Eppure, nel corso dei decenni è stato più e più volte affiancato allo stile, alla poetica e ai contenuti del grande regista britannico scomparso nel 1999; ed ora, con l’acclamato La(in uscita nelle nostre sale giovedì 22 febbraio con I Wonder Pictures) il suosta raccogliendo giustamente i suoi frutti più maturi, ed il plauso unanime di pubblico e critica. Stiamo parlando di, regista e sceneggiatore con al suo attivo soltanto quattro lungometraggi in ben 24 anni di carrieratografica. Eppure, al di là della poca prolificità di questo cineasta,si è fatto le ossa anche e sopratnel campo della regia di spot pubblicitari e videoclip, alcuni di questi divenuti ...

