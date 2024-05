Codeway 2024 | dal ‘procurement’ internazionale al Piano Mattei - apre la Fiera della Cooperazione

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di martedì 30 aprile 2024) Come si diventa fornitori di una delle grandi agenzie delle Nazioni Unite? Come partecipare alle grandi gare internazionali indette dalle Banche Multilaterali? Quali sono le opportunità e criticità offerte dal? E quali quelle del Global GatewayCommissione Europea? Sono alcuni degli interrogativi ai quali sarà possibile trovare delle risposte aExpo, laallo Sviluppo, che si terrà aRoma dal 15 al 17 maggio prossimi. Organizzata daRoma e Internationalia, con la partnership scientifica di The European House Ambrosetti, la manifestazione è realizzata con il supporto di Camera di Commercio di Roma e Regione Lazio, il patrocinio di MAECI, AICS e CNR e in collaborazione con ...