Piano spiaggia | i timori di Viserba | Poche aree libere | bar troppo grandi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Conto alla rovescia per il nuovodi Rimini. Tutte le eventuali osservazioni dovranno pervenire agli uffici entro il 3 aprie. E saranno tante, da parte di operatori balneari, associazioni, privati, da nord a sud. Come dimostra (anche) l’infuocata riunione tenutasi lunedì sera a. L’incontro era stato convocato dall’ingegnere civile Luca Bersani, dall’architetto Marco Gobbi (del comitato ’punto e a capo’) e dall’ex assessore Roberto Biagini, avvocato esperto di demanio. Sono stati proprio i tre professionisti a illustrare al pubblico le norme tecniche, le valutazioni giuridiche e gli elementi compositivi architettonici proposti dalla giunta nel nuovodell’arenile. E per Gobbi non ci sono dubbi: "Dal confronto di lunedì sera è emerso un giudizio insufficiente del nuovo ...