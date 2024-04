CLAMOROSO Gabigol - decisione a sorpresa sulla squalifica per doping | la scelta del Tar

(Di martedì 30 aprile 2024) Le ultime su, attaccante brasiliano del Flamengo,per. Tutti i dettagli in merito Il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) di Losanna ha deciso di sospendere ufficialmente laperinflitta a. L’attaccante del Flamengo potrà così tornare in campo dopo la sentenza che gli aveva imposto due anni lontani

Il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) di Losanna ha reso noto che il calciatore brasiliano Gabriel Barbosa può riprendere a giocare in attesa del ricorso contro la sua squalifica per violazione delle norme sul doping . L’attaccante del Flamengo e del Brasile, noto come Gabigol , ha presentato ... Continua a leggere>>

Calcio: Lecce. Sticchi Damiani "Manca poco per un risultato super" - Procede intanto l'iter per avviare il restauro del Via del Mare.LECCE (ITALPRESS) - A missione salvezza quasi raggiunta, il presidente del ...

