Nuovo capitolo nell’inchiesta per la morte della 20enne Anna Bellisario , deceduta il 5 febbraio dello scorso anno, dopo aver mangiato un tiramisù venduto dall'azienda come vegano . Il procuratore ... (ilgiorno)

Anna Bellisario morta per tiramisù non vegano, chiesto il processo per i produttori: l’accusa è omicidio colposo - Milano, la 20enne è deceduta per choc anafilattico dopo aver mangiato il dolce, prodotto con latte sebbene fosse indicato il contrario ...msn

Anna Bellisario morta per choc anafilattico dopo aver mangiato un tiramisù: verso il processo per i produttori - Anna Bellisario era morta lo scorso anno dopo aver mangiato un tiramisù venduto come vegano e che invece conteneva tracce di latte: la 20enne era fortemente ...fanpage

Morta per tiramisù non vegano, chiesto processo per i produttori - La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Giuseppe Loiero e per la madre GiovAnna Anoia, il primo legale rappresentante e la seconda responsabile delle linee produttive della Glg srl, a ...tgcom24.mediaset