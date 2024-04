Chi è Elisabetta Tulliani - la moglie di Gianfranco Fini | la relazione con Luciano Gaucci e un passato da ballerina

Due anni e otto mesi di reclusione per l’ex presidente della Camera Gianfranco Fini. Cinque per la compagna Elisabetta Tulliani. Non solo. Cinque per il suocero Sergio e sei per il cognato Giancarlo Tulliani. Tutta la famiglia dell’ex leader di Alleanza Nazionale è stata condannata nel processo ...

