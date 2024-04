Che gioia il mio primo gol ai maschi in Serie B Mi hanno insegnato tanto | anche a fare la furbetta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 aprile 2024) Era circa il 12’ del secondo tempo della partita diB tra Pesaro e Sasco Rotellistica Scandianese, la formazione mista allenata da Massimo Barbieri. A quel punto c’è un’azione in area marchigiana e... "Sì, eravamo all’attacco – dice Maria Victoria Gimeno Dip, 20 anni, una delle quattro ragazze a referto nella gara di Pesaro – a un certo punto mi è arrivata la pallina e da dentro l’area ho tirato verso la porta avversaria segnando il miogol in B". Il gol, tra l’altro, ha portato la Sasco sul 3 a 2 e Pesaro, squadra tuttale, non ha più reagito. Così la prodezza dell’argentina è stata determinante per il successo finale. "Questo mi fa ancora più piacere – dice Mavi Gimeno - è chiaro che contro formazioni tutteli è più difficile giocare perché c’èl’aspetto fisico, ma ...