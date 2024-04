David di Donatello, a Vincenzo Mollica il David Speciale - Vincenzo Mollica, giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo e radiofonico, riceverà il David Speciale nel corso della 69/a edizione dei Premi David di Donatello.

festival di cannes: la serie di Valeria Golino L'arte della gioia sarà presentata come evento speciale - Un appuntamento speciale sarà dedicato dal prossimo festival di cannes a Valeria Golino che presenterà la sua attesa serie L'arte della gioia adattamento del romanzo di Goliarda Sapienza che uscirà po ...

A cannes Classic anche Marco Bellocchio - Ci sarà anche Marco Bellocchio al festival di cannes nella selezione cannes Classic ed esattamente per il restauro di Sbatti il mostro in prima pagina, film del 1972 restaurato in 4k dalla Fondazione ...

