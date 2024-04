Champions League oggi in TV - il programma delle semifinali di andata | gli orari e dove vederle

Dopo la Grande Guerra la città ha iniziato a pattinare. Quello sport decisamente insolito giocato in equilibrio sui pattini e con in mano un bastone per colpire la pallina, ha iniziato a prendere quota il 15 settembre 1946 data di fondazione dell’Associazione Pattinatori Sarzanesi in seguito ...

Continua a leggere>>