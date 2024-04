Una passione nata in piazza Dal derby di fuoco Aps-Pro al sogno Champions League

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 aprile 2024) Dopo la Grande Guerra la città ha iniziato a pattinare. Quello sport decisamente insolito giocato in equilibrio sui pattini e con in mano un bastone per colpire la pallina, ha iniziato a prendere quota il 15 settembre 1946 data di fondazione dell’Associazione Pattinatori Sarzanesi in seguito meglio conosciuta come Aps. Unainiziata sulla pista improvvisata nelladella stazione ferroviaria, poi cresciuta fino a sbocciare nella nascita nel 1972 della seconda squadra cittadina: la Pro Sarzana. Tra i promotori del club un ruolo chiave lo ha svolto l’indimenticato parroco don Carlo Ricciardi arrivato in città da Bolano per diventarne poi uno dei simboli più amati del mondo del sociale oltre che religioso. A lui si deve la nascita anche del famoso campeggio estivo e, appunto, della Pro Sarzana che giocava all’aperto sulla pista con il ...