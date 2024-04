Champions League 2024-2025 - aumentano le qualificate con l’Inter | 11 36!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 aprile 2024) La prossima stagione sarà la prima dellacon il nuovo format, a trentasei squadre., vincendo lo scudetto, è sicura di esserci ma sono altre dieci le società già. IL FORMAT – Stasera cominciano le semifinali dicon l’andata Bayern Monaco-Real Madrid: domani Borussia Dortmund-PSG, la settimana prossima il ritorno. La finale è prevista per sabato 1 giugno, quindi si volterà pagina sensibilmente. Perché dalla prossima stagione cambia (quasi) tutto. Salgono a 36 i club nella fase campionato (la vecchia fase a gironi), contro i 32 attuali. Sarà un’unica lega, dove in classifica faranno parte tutte e 36 le squadre. Secondo il nuovo formato, le squadre giocheranno otto partite nel girone unico. Non più due volte contro tre avversari – fra ...