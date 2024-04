Champions - Bayern Monaco-Real Madrid 2-2 in andata semifinale

(Di martedì 30 aprile 2024) (Adnkronos) – Si è chiusa sul 2-2 ladidiLeague tra ile il. La squadra di Ancelotti va in vantaggio al 24' con Vinicius, poi nella ripresa la squadra di Tuchel ribalta il match con i gol di Sané al 9' e di Kane al 13',

Le pagelle del match tra Bayern Monaco e Real Madrid , dopo la semifinale d’andata di Champions League : i TOP e FLOP Le pagelle del match tra Bayern Monaco e Real Madrid , dopo la semifinale d’andata di Champions League . TOP: Per il Bayern fa una gara di grande sostanza Laimer a centrocampo. Non è ... Continua a leggere>>

Monaco di Baviera, 30 aprile 2024 – All’Allianz Arena il Bayern ospita il Real Madrid nella semifinale di andata della UEFA Champions League . Gli uomini di Tuchel hanno strappato il pass per questo grande appuntamento grazie alla vittoria contro l’Arsenal, mentre i Blancos grazie al successo ai ... Continua a leggere>>

Real Madrid, Vinicius raggiunge Ronaldo e Ramos - Dopo Ramos e Ronaldo, è il terzo giocatore del Real a segnare una doppietta contro il bayern Monaco ...

Continua a leggere>>

Ancelotti fiducioso per il ritorno ma bacchetta il Real: “bayern al loro livello migliore, noi no” - Carlo Ancelotti ha riconosciuto che il suo Real Madrid non sia stato brillante come al solito nell'andata della semifinale di champions contro il bayern ...

Continua a leggere>>

bayern Monaco-Real Madrid: tra i spettatori c'è un ex biancoceleste - FOTO - Questa sera, ad assistere al match tra bayern Monaco-Real Madrid era presente Senad Lulic, bandiera del club biancoceleste ed eroe del 26 maggio 2013. L'ex biancoceleste, tramite una storia sul suo ...

Continua a leggere>>