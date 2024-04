Cattiverie a domicilio - la recensione | verba volan - scripta imprecant

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 30 aprile 2024) “Questa storia è molto più vera di quanto possiate pensare”, recita il cartello iniziale dell’opera terza della regista inglese Thea Sharrock, che rientra effettivamente nella categoria delle pellicole basate su eventi reali talmente curiosi e improbabili che nessuno sceneggiatore sarebbe stato in grado di inventarseli di sana pianta. Nella fattispecie, l’autore del copione, il comico Jonny Sweet, si è ispirato a un autentico scandalo del secolo scorso, quando la città di Littlehampton, nel Sussex, fu travolta da un profluvio di misteriose missive ad alto tasso vitriolico, da cui il titolo originale Wicked Little Letters, le piccole lettere cattive di cui parliamo in questa nostradiGenere: CommediaDurata: 100 minutiUscita: 18 aprile 2024 ...