Film da vedere | Confidenze tra Cattiverie a domicilio - Non volere volare e Niente da perdere

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Inizia come una black comedy in costume dall’ironia oltraggiosa, cinica e liberatoriadi Thea Sharrock, e a tra una serie di sberleffi rivolti a quella fetta di patriarcato avversa alle suffragette dell’epoca sfocia magicamente nel legal drama. 1922, una cittadina inglese sul mare vede incrociarsi i destini di tre donne. Edith, Olivia Colman, donna bigotta sottomessa alle angherie del padre, Timothy Spall, la sua ex-amica, Jessie Buckley, accusata di spedirle lettere anonime zeppe d’insulti, e la poliziotta Anjana Vasan che nella sua resilienza immersa in un comando profondamente maschilista dovrà dimostrare il suo valore professionale. Il triangolo d’attrici è di quelli preziosi, i caratteri scritti da Johnny Sweet in una sceneggiatura scoppiettante dall’inizio alla fine sono perfettamente assortiti e bilanciati, anche in ...