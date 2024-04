Catania - ruba al supermercato e investe un poliziotto che tenta di fermarl - arrestato 39enne – VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 18 aprile 2024) Pubblicato il 18 Aprile, 2024 Gli agenti delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di, hanno tratto in arresto un uomo per rapina impropria, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e porto di oggetti atti ad offendere. L’uomo si era recato in undel quartiere Nesima quando, dopo aver preso alcuni prodotti, hato di darsi alla fuga. È stato prontamente fermato dai dipendenti del negozio che lo hanno invitato a svuotare lo zaino dove aveva occultato la refurtiva. A quel punto l’uomo ha provato ad eludere il controllo ma, accortosi che il personale addetto alla sicurezza aveva già chiamato la Polizia di Stato, si è dato alla fuga disfacendosi della refurtiva. Undella Questura di, libero dal servizio, ...